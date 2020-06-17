МЧС Бурятии предлагает регистрироваться на надомное голосование по номеру 112

Депутат парламента Бурятии Баир Цыренов рассказал, что жителям региона начали приходить СМС-сообщения, в которых говорится, что заявки о надомном голосовании по поправкам в Конституцию принимаются по телефону 112, зарегистрированному как единый номер вызова экстренных служб.

«Вы можете проголосовать за поправки в Конституцию РФ безопасно для здоровья — на дому, заявки принимаются по телефону 112», — говорится в тексте СМС. При этом отмечается, что рассылкой таких сообщений занимается МЧС.

«Ну это уже полный маразм, при этом уже опасный. Они дополнительно нагружают линию экстренных служб ради голосования по ельцинско-путинской конституции», — пишет в своем Facebook депутат-коммунист, который лично получил такое сообщение.