Для белорусов и украинцев упростили правила признания носителями русского языка

С 17 июня вступает в силу приказ МВД и поправки к закону «О гражданстве РФ». Об этом пишет «Парламентская газета».

В нем утверждается новый порядок признания человека носителем русского языка. Он стал значительно проще для граждан Украины и Беларуси. Теперь им не нужно проходить полноценное собеседование, а достаточно всего лишь немного пообщаться с комиссией при подаче заявления.

Упрощенная процедура получения статуса носителя языка также доступна для тех, кто жил на территории России в СССР или его предки проживали на этих землях.

В комиссию входят представители управления МВД по вопросам миграции, лингвисты и филологи. При собеседовании человеку нужно будет показать свое умении общаться на бытовые темы, говорить о себе, рассказывать о новостях, автоматически верно подбирать конструкции и слова, уместные для ситуации.

Ранее гражданам было необходимо доказывать умение расшифровывать фразеологизмы и подтексты, а также улавливать скрытые смыслы в философских произведениях.