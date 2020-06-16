В Минздраве заявили, что полное снятие ограничений в РФ возможно лишь в 2021-м

Глава Минздрава Михаил Мурашко считает, что снятие всех ограничений из-за COVID-19 в России можно ожидать к концу зимы.

Об этом он заявил в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

«Фармацевтически управляемая ситуация должна появиться. Думаю, нужно говорить о следующем годе, думаю, это февраль, когда получим те лекарства профилактические, с которыми можно управлять», – сказал Мурашко, назвав решающим условием наличие популяционного иммунитета, гарантирующее «прерывание цепочки», который должен быть на уровне не ниже 45%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице связанные с пандемией ограничительные меры полностью снимут не ранее середины июля.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, вакцины от коронавируса в России начнут выпускать этой осенью.