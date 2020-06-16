В "Единой России" хотят отменить новогодние праздники за счет "нерабочих дней"

Сенатор Совета Федерации от «Единой России» Андрей Кутепов предложил отменить выходные на неделе после Нового года.

«Сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует РИА Новости текст его законопроекта.

По мнению Кутепова, таким образом можно частично компенсировать потери, связанные с режимом «нерабочих дней», который президент РФ Владимир Путин вводил ранее на территории всей страны. Сенатор также обращает внимание на то, что некоторые работодатели были вынуждены отпустить сотрудников на длительный период времени, однако по трудовому кодексу теперь также обязаны предоставить им ещё и отпуск.

По его подсчетам, россияне в 2020 году и так будут работать на 20% меньше, чем должны согласно трудовому календарю.