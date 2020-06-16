Совладелец "Новой" намерен до конца июня запустить русскоязычный Independent

Миллионер Александр Лебедев заявил, что до конца июня запустит русскоязычную версию британского интернет-издания Independent, которая будет полностью состоять из переводов оригинальных статей, самостоятельного контента там не будет. Об этом сам Лебедев рассказал в интервью РБК.

Также оригинальным останется и дизайн сайта, на запуск которого, по словам его редактора Артема Артемова, ушли «десятки миллионов рублей». Тексты портала будут представлять темы политики, бизнеса, науки и технологий.

Британский Independent принадлежит Лебедеву (российским он владеет на 100%). Кроме того, ему принадлежит доля в газете Evening Standard (он приобрел 75,1% в 2009 году). Также ранее Лебедев владел 39% «Новой газеты», позднее уменьшив свою долю до 14%, а в мае 2019 года он также уточнил «Медузе», что не спонсирует её уже 2,5-3 года.

Состояние Лебедева оценивалось журналом Forbes в рейтинге от 2015 года в 400 миллионов долларов.