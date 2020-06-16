Заковавшему и избившему жителей полицейскому вменяют превышение полномочий

Против экс-главы отделения по контролю за оборотом наркотиков Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

По данным следствия, он в компании ещё двоих людей провел обыск граждан и досмотрели их авто, пытаясь найти наркотики. Однако, после того как это сделать не удалось, молодых людей заковали в наручники и избили, чтобы те признали вину в приобретении наркотиков. Как сообщают в пресс-службе регионального СКР, достаточных оснований для досмотра у правоохранителя не было.

Отмечается, что личности двоих подельников полицейского до сих пор не установлены, несмотря на то, что делом занимается местное УФСБ, а с момента инцидента прошел уже почти год.