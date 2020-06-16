Песков заявил, что Путин намерен устроить "Прямую линию" после плебисцита

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что до голосования по поправкам в Конституцию «Прямая линия», в ходе которой традиционно выступает Владимир Путин, не состоится.

По его словам, от передачи не намерены отказываться: её проведут после поправок. «Это будет полноформатная "Прямая линия", общение Путина с людьми», — приводит слова Пескова «Интерфакс».

Как писал Sobesednik.ru, ранее представитель Кремля заявлял, что в июне общение президента с россиянами в телеэфире не состоится «по понятным причинам», а сроки проведения «Прямой линии» пока не определены.

Последние 7 лет «Прямая линия» проходила с апреля по июнь. До 2012 года передачу транслировали осенью, на сегодня она насчитывает 17 выпусков.