Массовые мероприятия в Москве разрешат проводить не ранее середины июля

Ряд ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, сохранится в Москве еще по меньшей мере месяц. Об этом пишет «РИА Новости».

«Я думаю, что мы раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно. Это два месяца переходного периода, и мы смотрим, чтобы ничего не сорвалось у нас», – сказал мэр города Сергей Собянин в ходе встречи с московскими рестораторами.

Сегодня, 15 июня, начался второй этап снятия ограничений из-за пандемии COVID-19. Возобновилось оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, открылись летние веранды кафе и ресторанов, а также библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства. Вновь заработали музеи, выставочные залы и зоопарки. Кроме того, горожане могут посещать спортивные мероприятия при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на десятую часть.

В рамках следующего этапа, который стартует через неделю, откроются стационарные рестораны и кафе, фитнес-центры и объекты городской инфраструктуры.

Работа театров и кинотеатров, а также массовые мероприятия пока остаются под запретом.

Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом был введен столичными властями в марте. С середины мая ограничения начали смягчать, были открыты промышленные предприятия и стройки, МФЦ, объекты торговли. С 9 июня в Москве отменили самоизоляцию и пропуска для передвижения по городу; открылись парикмахерские, ветеринарные клиники, были сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ. Масочно-перчаточный режим в столице при этом сохранился.