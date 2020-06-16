Избитым в 2007 году участникам "Марша несогласных" присудили €43 тысячи на троих

ЕСПЧ назначил моральную компенсацию участникам «Марша несогласных», который прошел в Петербурге более 13 лет назад.

Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Уточняется, что речь идет об Александре и Наталье Казанцевых, а также Ольге Цепиловой, избитых силовиками на акции протеста в апреле 2007 года, которая прошла на Пионерской площади в Петербурге.

Власти утверждают, что тогда несколько десятков митингующих пытались прорваться через оцепеление и пройти шествием по городу, при этом участники акции выкрикивали лозунги и кидали бутылки в милиционеров.

По версии истцов, силовики били всех подряд. Один из омоновцев несколько раз ударил пенсионера, инвалида второй группы Александра Казанцева, в результате чего тот потерял сознание. Врачи зафиксировали у мужчины перелом ребра, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Другой боец ОМОНа ударил дубинкой в лицо зампредседателя местного отделения «Яблока» Ольгу Цепилову. Женщина потеряла сознание. Медики диагностировали у нее сотрясение мозга, перелом костей носа и правой щеки.

Из-за невозможности установить личности силовиков расследование приостанавливалось семь раз в течение двух лет.

В Страсбурге отметили, что в отношении пострадавших были нарушены статьи 3 и 11 Европейской конвенции (запрет пыток и свобода собраний). Российское правительство обязали выплатить 19,5 тысяч евро компенсации морального ущерба Казанцеву и четыре тысячи евро – его супруге Наталье. Ольга Цепилова должна получить 19,5 тысяч евро.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что ЕСПЧ присудил жительнице Нижнего Новгорода Лилии Греминой компенсацию в размере пяти тысяч евро за незаконное задержание перед митингом в марте 2007 года.