"Ъ": ЦИК разрешил регионам сэкономить на проверке членов избиркомов на COVID-19

В новых рекомендациях Центризбиркома говорится, что тестирование членов избирательных комиссий перед плебисцитом больше не является обязательным, а решение об их необходимости в зависимости от эпидемиологической ситуации будут принимать региональные власти.

Как отмечает источник «Коммерсанта» в ЦИК, это обусловлено тем, чтобы дать возможность сэкономить на проведении тестирования: «В некоторых субъектах заболеваемость отмечается на очень низком уровне, а где-то, наоборот, очень много заболевших и люди опасаются выходить из дома. Поэтому было бы нецелесообразно обязать избирательные комиссии тратить бюджетные средства на поголовное тестирование всех сотрудников, задействованных на голосовании», — приводит его слова газета.

При этом издание отмечает, что, по данным их собеседника в избиркоме Башкирии, провести в Республике поголовное тестирование всех 33 тысяч членов комиссий «просто нереально».

Напомним, что после объявления о проведении плебисцита 1 июля, глава ЦИК Элла Памфилова обещала проверить каждого члена комиссии: «Все члены комиссий пройдут тестирование», — говорила она.