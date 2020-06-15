Воспитательницу детсада выгоняют на улицу из-за долгов перед МФО

Эта история потрясла всю Москву. Жанна Викторовна Московская попала в финансовую ловушку, как тысячи наших сограждан. Руководитель микрофинансовой организации Андрианов Никита Валерьевич отнимает у Жанны Московской квартиру стоимостью 25 миллионов рублей – за эту собственность пострадавшая вместе со своим адвокатом Сергеем Владимировичем Гроза билась два с половиной года.

Жанна Викторовна Московская / фото: из личного архива Ж.В. Московской

324% годовых

Началось всё с конфликта Московской с мужем, от которого ей досталась не только звучная фамилия, но и бизнес. До совершеннолетия дочери бывший супруг помогал Жанне развивать частную школу и детский сад. Но как только дочь стала совершеннолетней, чиновник столичного правительства перестал опекать бывшую семью.

Преподаватель, решив поддержать свой бизнес, взяла в долг у Андрианова 2,5 миллиона рублей под залог 1/2 своей трехкомнатной квартиры, что было огромной ошибкой. Прошлой зимой Черемушкинский суд поставновил: Жанна Викторовна должна выплатить Андрианову Н. В. долг плюс 324% годовых. Кроме того, ни прокуратура, ни судебные приставы не принимают оценку квартиры, а продают её в три раза ниже рыночной цены.

«Решения судов будут такими, какими я их захочу видеть»

– Я забираю квартиры, – сказал автору этого материала Андрианов. — Это мой бизнес!

– Никита Валерьевич, Жанна Викторовна готова отдать вам деньги. Не забирайте у неё квартиру.

– Нет, денег мне не надо, – не унимался Андрианов, – я же сказал, что забираю квар-ти-ру. Вы видели решения судов? – поинтересовался Андрианов, – они будут ровно такими, какими я их захочу видеть, – гордо заявил он. – Неужели вы ещё не поняли, что в этой стране Жанне Викторовне никто не поможет. Пусть за ней стоят большие погоны, а мне на это плевать. Пусть её муж хоть трижды депутат, этой квартирой я распоряжаюсь. Я всюду в полном шоколаде!

– Мы с дочкой останемся на улице, – буквально плачет Жанна. – Бизнесмен из меня получился плохой, я не могла выплатить даже зарплаты своим сотрудникам, вот и решила взять кредит, чтобы решить свои финансовые проблемы. В итоге я осталась без бизнеса и… без угла.

Дочь Московской, став совершеннолетней, решила выкупить 1/2 квартиры. Но пристав и компания, которая продаёт это жильё не принимают её законное право выкупить, игнорируют и продают.

«Все было быстро и как в тумане»

Последние полгода Сергей Гроза отправлял письма, запросы и жалобы в различные инстанции, вплоть до министерства финансов. Но чиновники, увы, поддерживают подобное кредитование. К тому же Московская заключила договор не с организацией, а с частным лицом Андриановым Никитой Валерьевичем. Когда Жанна поняла это, было уже поздно: она попала в долговой капкан. Расставившие эти сети хотели одного – получить её квартиру. Любой ценой.

– Рекламу финансовой организации «Доходный дом» я нашла в интернете, – рассказывает Московская. – Они меня приняли радушно, расспросили про мою квартиру. Затем отправили в другую организацию. В «Мегафинансе» от меня потребовали все документы на квартиру и справки о моей вменяемости. Все было очень быстро и как в тумане. Я не получила желаемых 2,5 млн рублей, мне дали на руки только 1,6 млн рублей, были сняты проценты. Но в договоре я расписалась за 2,5 млн! Мне выдали два договора, один из которых – ипотечный. Весь процесс нашего общения снимали на видео, офис снабжен камерами видеонаблюдения. Только потом я разобралась, что договор заключала не с организацией, а с частным лицом Андриановым Никитой Валерьевичем.

При заключении договора юристов не было, – продолжает Московская. – С их стороны были парни, которым чуть больше двадцати лет. Потом эти ребята меня нашли и убеждали продать квартиру. Сотрудники «Мегафинанса» потребовали от меня уже не 2,5 млн рублей, а 9 млн! Незваные гости предупредили: если я буду себя хорошо вести, у меня будет все хорошо. Как-то они привезли с собой риелтора, та девушка была готова быстро продать мою квартиру. Но я не собралась делать этого!

С юридической точки зрения здесь, пожалуй, подкопаться сложно: Жанна вменяемый человек, она находилась в адекватном состоянии, когда подписывала документы. Но у неё была проблема, беда, которой микрофинансисты тут же воспользовались. В банк Жанна обращаться не стала: ее не устроили сроки выдачи кредита. А самое главное, в нормальной финансовой организации если никогда бы не предоставили кредит под 1/2 квартиры, в которой проживает несовершеннолетний.

Теперь Андрианов потирает руки, ведь он сорвал солидный куш – недвижимость в престижном районе Москвы. Суд хладнокровно принял договор микрофинансовой организации с 324% годовых. Пострадавшая произвела оценку недвижимости, передала её приставу, но тот бездействует, поэтому квартира уходит с молотка. Прокуратура не реагирует на действия пристава и организации, которая продаёт квартиру...

Комментарий адвоката

Адвокат Сергей Владимирович Гроза представлял Жанну Викторовну Московскую в споре о взыскании задолженности по договору займа и обращении взыскания на заложенное имущество.

Сергей Владимирович Гроза / фото: из личного архива С.В. Гроза

– Решениями судов по делам № 02-4781/18 (судья Ивакова Е.В.), 33-10041/19 (судьи Павлова И.П., Анашкин А.А., Олюнина М.В.), 4г-6991/19 (судья Пономарёв А.Н.), 4г-8194/19 (судья Марьин А.Н.) установлено взыскать с Московской Ж.В. 2,5 млн рублей в счет возврата суммы займа, почти 6,4 млн процентов и 200 тысяч рублей штрафа, – рассказывает Сергей Владимирович. – Кроме того, суды постановили обратить взыскание на 1/2 долю квартиры путем её продажи с публичных торгов.

В связи с этим я направил кассационную жалобу в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации. Однако Определением Верховного Суда Российской Федерации был установлен отказ в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании и точно такой же отказ был получен при подаче кассационной жалобы на имя Председателя Верховного Суда Российской Федерации. Таким образом, разрешив указанное гражданское дело, суды не только лишили Московскую Ж.В. единственного жилья, но и легитимно позволили установить процентную ставку по ипотеке в виде 324% годовых, при которой задолженность по процентам в 3 раза превышает сумму основного долга.

При этом судьями Верховного Суда Российской Федерации было принято Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 22.08.2017 г. № 7-КГ17-4. В нем указано, что принцип свободы договора в сочетании с принципом добросовестного поведения участников гражданских правоотношений не исключает обязанности суда оценивать условия конкретного договора с точки зрения их разумности и справедливости. С учетом того, что условия договора займа, с одной стороны, не должны быть явно обременительными для заемщика, а с другой стороны, они должны учитывать интересы кредитора как стороны, права которой нарушены в связи с неисполнением обязательства.

При обжаловании решений судов Московская Ж.В. не оспаривала основной долг и была готова его выплачивать, настаивая лишь на перерасчете процентов по средневзвешенной процентной ставке по кредитам, установленной Банком России, которая на момент заключения договора составляла 17,351% годовых.

Однако Верховный Суд не посчитал нужным даже истребовать материалы дела для проверки на соответствие исполнения судами предыдущих инстанций вышеуказанного определения Верховного Суда.

Таким образом, суды при полном бездействии Верховного Суда позволили истцу злоупотребить своим правом, поскольку он использовал в качестве основания для обращения взыскания на квартиру не просрочку по основному долгу – 2,5 млн рублей, которую Московская Ж.В. предлагала и предлагает погасить в полном объеме, а именно чрезмерно завышенные проценты – почти 6,4 млн рублей.

Дело Московской Жанны Викторовны, уже не подлежит обжалованию, – констатирует Сергей Владимирович . – В связи с чем прошу всех обратить внимание на сложившуюся ситуацию и предостеречь себя и своих близких от попадания в аналогичные ситуации, – предупреждает Сергей Гроза.