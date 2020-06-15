В Волгограде задержали 15-летнего подростка, планировавшего нападение на школу

Сотрудники ФСБ предотвратили нападение на школу в Волгограде, у готовившего его подростка нашли СВУ и холодное оружие.

Как пишет «Интерфакс», у молодого человека 2005 года рождения были изъяты самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие элементы, а также холодное оружие. Кроме того, у подростка нашли средства связи и записи с инструкциями по изготовлению СВУ и организации нападений на школы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»), планируется принятие процессуального решения по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 105 («Подготовка к убийству двух и более лиц»).

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Красноярске задержали троих 14-летних подростков-анархистов, которых обвиняют в прохождении обучения для совершения террористических актов. Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что экспертиза выявила у юноши, готовившего нападение на школу также в Красноярске, психическое заболевание.