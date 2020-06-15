В Калининграде закрыто дело о вымышленном диалоге Сталина и Гитлера

Следственный комитет в Калининграде прекратил дело в отношении местного жителя Николая Горелова. Его обвиняли в реабилитации нацизма в публикации литературной заметки на тему Второй мировой войны, пишет «Новая газета».

Текст был опубликован на странице пользователя «ВКонтакте». В нем поднимались темы насилия над мирными гражданами Германии и репрессий красноармейцев в послевоенное время. Дополнялась запись вымышленным диалогом Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера, которые встретились в аду.

Горелова обвиняли в том, что этим текстом он высказал свое неуважение к обществу и воинской славе, связанной с защитой Отечества. Сам блогер не признал своей вины, а только признал факт публикации.

Дело в отношении Горелова закрыли по причине давности. По статье о реабилитации нацизма срок давности составляет два года.