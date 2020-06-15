В Чечне музыканта оштрафовали на 1500 рублей за запись песни Муцураева

В Чечне суд удовлетворил требование региональной прокуратуры и назначил штраф местному жителю, который спел песню чеченского исполнителя Тимура Муцураева.

Мужчина должен будет заплатить 1 500 рублей за то, что записал и выложил в сеть композицию, которая входит в список экстремистских материалов. Сам местный житель утверждал, что не был знаком с этой информацией, пишет «ОВД-Инфо».

Тимур Муцураев был участником второй чеченской кампании и покинул страну после ее окончания. В 2008 году он вернулся в Чечню. Некоторые песни с его альбомов признаны экстремистскими в том числе за призывы к джихаду.