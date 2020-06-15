Под Красноярском убили школьницу, чье заявление об угрозах проигнорировали в полиции

В Шушенском районе Красноярского края проводятся разбирательства по факту нереагирования силовых служб на факты покушения на ребенка. Об этом пишет «Тайга.инфо».

Ранее стало известно о смерти 12-летней девочки из деревни Нижняя Коя, в отношении которой год назад произошло покушение на изнасилование со стороны подростка старше по возрасту.

Самого подростка и его родителей тогда не привлекали к ответственности, но было заведено уголовное дело в отношении матери пострадавшей, которая решила самолично разобраться с обидчиком.

Также в феврале текущего года 12-летняя школьница получала угрозы убийством. Но следователь отказался возбуждать уголовное дело по соответствующей статье.

В результате девушку изнасиловали и убили 30 мая, а 1 июня ее труп был обнаружен в заброшенном пожарном резервуаре.

По горячим следам были задержаны 14-летний подросток, который фигурировал в прошлогоднем обвинении, и еще двое мужчин в возрасте 25 и 19 лет.

Теперь прокурор отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по февральскому заявлению, а территориальный отдел Следственного комитета все же поднял заявление прошлого года о попытке изнасилования и возбудил дело.

В прокуратуре также вынесли представления главе района, начальнику управления образования района и начальнику отдела полиции «Шушенский».