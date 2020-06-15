Петербургского исследователя Арктики обвинили в передаче секретных данных Китаю

Президенту Арктической академии наук, 78-летнему ученому Валерию Митько предъявлено обвинение в государственной измене.

Об этом со ссылкой на его адвоката, руководителя правозащитного объединения «Команда 29» Ивана Павлова пишет «Интерфакс». По его словам, в феврале Дзержинский суд поместил ученого под домашний арест, известно о деле стало только сейчас.

Митько предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ («Госизмена»). По версии следствия, во время поездки в КНР он передал содержащие гостайну материалы китайским спецслужбам. Другие подробности не раскрываются.

По словам Павлова, материалы, которые его подзащитный брал с собой в зарубежные поездки, «всегда касались исключительно его научной и преподавательской деятельности». Адвокат рассказал, что 5 июня суд продлил домашний арест Митько до 10 октября. Ему запрещены прогулки, использование средств связи, а также общение с детьми, которые считаются свидетелями по делу. Сообщается, что делом занимается петербургское управление ФСБ.

По данным информированного источника агентства, речь идет о сведениях по разработкам в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок. Следствие считает, что эти материалы Митько собирал по шпионскому заданию в течение года начиная с марта 2017-го. Сам ученый свою вину не признает.

Валерий Митько – капитан первого ранга запаса, начальник кафедры гидроакустики Военно-морской академии с 1990 года. Он служил на Тихоокеанском флоте в должностях начальника радиотехнической службы – командира боевой части связи надводного корабля и атомной подводной лодки. Он является членом-корреспондентом Санкт-Петербургской инженерной академии и академиком Российской академии естественных наук.

Арктическая общественная академия наук Санкт-Петербурга, которую возглавляет ученый, входит в состав Международной ассоциации общественных организаций ветеранов ВМФ и подводников.

С 2016 года Митько преподает в Даляньском морском университете в Китае. По словам супруги ученого, он он ездил в КНР с лекциями по гидрофизике дважды в год, отмечает «Медуза».

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