Мигрантам позволят оставаться в РФ с просроченными разрешительными документами

На официальном портале правовой информации опубликован документ, который подтверждает, что лицам без гражданства позволено оставаться в России без продления разрешительных документов до 15 сентября. То есть президент Владимир Путин продлил меры по урегулированию статуса мигрантов в связи с эпидемиологической ситуацией, пишут «Такие дела».

Иностранцам позволят продлить патент на работу без учета обычных требований по срокам. Эта же функция будет доступна работодателям.

Ранее правозащитники обращались к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой освободить мигрантов от требований по оплате патента. Главу правительства призывали уравнять мигрантов с гражданами России в трудовых правах на время локдауна, как это сделали во многих европейских странах.

Сообщалось, что денежные переводы из РФ в страны бывшего СССР за время панедемии существенно сократились. Многие мигранты в России остались без работы и без заработка.

Sobesednik.ru ранее анонсировал фестиваль против расизма и мигрантофобии «Без границ фест», который пройдет в онлайн-формате.