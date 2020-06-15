"Это самоубийство": жертва хирурга-потрошителя Алены Верди о ее смерти

Пластический «доктор Франкенштейн» Алена Верди скончалась в реанимации, так и не получив наказания за то, что сделала со своими пациентками.

Корреспондент Sobesednik.ru поговорила с Анастасией Исмаиловой, которая пострадала от Верди.

В начале июня Алена Верди была госпитализирована в одну из краснодарских больниц. Женщину привезли в состоянии комы, она находилась на ИВЛ.

– Анастасия, сейчас идет доследственная проверка по поводу смерти Алены Верди, делать выводы рано. И все же как вы думаете, что произошло?

– Я думаю, это не случайно, что это все произошло перед окончательным судом над Верди. Она хорошо проводила время, пила, отдыхала, посещала салон красоты, накануне сделала себе макияж и прическу. Она не имела права покидать дом и нарушила домашний арест, после чего служба, которая должна следить за ее передвижением, приняла решение поменять меру пресечения — домашний арест на СИЗО.

Год назад Верди писала мне письмо, в котором признавалась, что не будет сидеть в СИЗО, уж лучше будет лежать в могиле, поэтому я считаю, что это суицид чистой воды. Может быть, она и не хотела умирать, надеялась поболеть, отлежаться, чтобы суд отложили, но не рассчитала, и получилось, что нечаянно сама себя убила.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)

– Теперь вы и другие пострадавшие не сможете взыскать с Верди ущерб...

– Никто и не хотел с нее ничего не взыскивать, мы хотели, чтобы остановился этот конвейер несчастных жертв. Верди умерла, но проблема не умерла: осталась клиника, в которой она калечила людей, клиника работает уже под другим названием. Верди была еще и основным свидетелем, она знала, что происходило в клинике, а сейчас этот свидетель умер.

Эту проблему, наверное, не решить, если не возьмутся за все клиники пластической хирургии и не начнут что-то делать.

– Как ваше здоровье? Верди искалечила вам живот. Удалось все поправить?

– Мне провели последнюю, окончательную операцию по животу. Но инфекция осела в организме и разрушила позвоночник, завтра меня госпитализируют, мне предстоят еще две операции на позвоночнике — будут удалять позвонки и ставить импланты. Я до сих пор мучаюсь.

Мне кажется, я с Верди как пуповиной связана — меня не отпускают последствия ее резни, словно я прицепилась к ней. Надеюсь, теперь, когда она ушла и забрала с собой все плохое, мне станет лучше.

– Что вы чувствуете после известия о ее смерти?

– Ничего. Я не хотела для нее такого исхода, он меня совсем не устраивает. Я хотела, чтобы она извинилась перед нами и понесла наказание по суду.