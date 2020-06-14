Эксплуатация детского труда может вырасти на 0,7% из-за пандемии

В Международной организации труда и Детском фонде ООН призвали расширить меры социальной поддержки для бедных семей. В том числе упростить выдачу кредитов, чтобы детям из экономически неблагополучных регионов не приходилось работать.

В совместном докладе двух упомянутых организаций отмечается, что пандемия, вероятнее всего, развернет в обратную сторону прогресс по искоренению детского труда. За последние 20 лет удалось снизить число работающих детей на 94 миллиона.

Сейчас вынуждены работать около 152 миллионов детей во всем мире, из которых 72 миллиона заняты на опасных работах. Речь идет о людях в возрасте от 5 до 17 лет.

Предполагается, что рост бедности на 1% увеличит число работающих детей на 0,7%. Особенно это может сказаться на девочках, поскольку они более уязвимы перед трудовой эксплуатацией в домашнем труде и сельском хозяйстве, пишет портал «+1».