Центр толерантности в Москве объяснил расистскую вакансию ошибкой субподрядчика

В субботу пользователи рунета обратили внимание на то, что на сайте Restojob появилась вакансия бармена-официанта в кафе Еврейского музея и Центра толерантности. Необычным в ней оказалось требование «славянской внешности» для соискателя.

Пиар-директор центра Нина Дымшиц объяснила порталу The Insider эту оплошность ошибкой субподрядчика и от сотрудников учреждения объявление такого характера не могло быть размещено.

«В плане национального разнообразия у нас кто только не работает. Еще, например, существует миф, что у нас только евреи работают, но это тоже неправда. Ситуацию с этой вакансией можно объяснить недопониманием, либо самодеятельностью... Я не думаю, что это чья-то шутка, это просто ошибка субподрядчика», — пояснила Дымшиц.