В Конгрессе США вновь вернулись к санкциям против петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

В очередной раз представитель демократической партии Элиот Энгел предложил ввести новые санкции против Пригожина, который и до этого неоднократно попадал в санкционные списки США. Демократ обвинил петербургского предпринимателя и его компании во вмешательстве в дела Украины, Сирии, Ливии и прочих стран.

Депутат Госдумы Виталий Милонов первым прокомментировал данную инициативу США: «Мы все понимаем, что у США есть свои национальные интересы, а у России тоже есть свои национальные интересы. И обе страны пытаются максимально их продвигать и защищать. Исключение только в том, что когда свои интересы продвигает Россия, то США сразу начинают всячески этому препятствовать и истерить».

По мнению Милонова, если даже и допустить участие Евгения Пригожина в международной политике, это не значит, что он вмешивается в дела США, это проявление патриотизма и отстаивание национальных интересов своего государства.

«Если верить тому, что ему приписывают, а это безусловно не факт, то деятельность ЧВК Вагнера, вмешательство в американские выборы, продвижение России в Африке, создание агрессивной патриотической фабрики медиа, основательно мешает США гадить России и защищает как раз наши национальные интересы», — говорит Милонов.

При этом депутат упомянул о том, что если бы к власти пришла придерживающаяся русофобской политики Хиллари Клинтон, либо ИГИЛ* одержало победу в Сирии, то ситуация могла бы сложиться намного хуже. При этом Милонов не согласен с обвинениями конгрессменов, которые называют Пригожина «марионеткой Путина».

Депутат также обращает внимание на то, что США не нравится, когда в России кто-то защищает интересы своей страны. «Поэтому на него (Пригожина) и пытаются наложить максимальное количество санкций. Запереть его в собственной стране», — резюмировал парламентарий.