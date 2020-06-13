Из-за ночной непогоды в Москве больше всего пострадали ВАО и СЗАО

В Москве после ливня с сильным ветром зафиксировано 42 случая падения деревьев, задействовано более 50 единиц техники.

По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, больше всего инцидентов зарегистрировано в Восточном и Северо-Западном административных округах, передает РБК. Чиновник сообщил, что пострадавших нет, подтоплений не допущено.

Бирюков рассказал, что городские службы оперативно ликвидировали последствия ночного ненастья. Он уточнил, что в работах принимали участие 155 сотрудников комплекса городского хозяйства и свыше 50 единиц техники.

Заммэра сообщил также, что столичные коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности.

В субботу, 13 июня, в Москве ожидается кратковременный дождь и ветер с порывами до 15 м/с, отметил Бирюков. Он попросил горожан быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковаться рядом с ними.