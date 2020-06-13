Центральный аппарат СК проверит дело о гибели ребенка в калининградском роддоме

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил изучить дело врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного в Калининграде.

«Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата в рамках ведомственного процессуального контроля, не вмешиваясь в компетенцию суда, изучить установленные в ходе расследования уголовного дела», – указывается в сообщении СКР.

Ранее президент Национальной медицинской палаты России, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль обратился к президенту РФ Владимиру Путину по делу врача-неонатолога Элины Сушкевич и и.о. главврача родильного дома Елены Белой. Он отметил, что медиков судят за убийство впервые с 1953 года, и заявил, что готов выступить в суде и «пояснить, почему это все неправильно».

Калининградских медиков обвиняют в убийстве недоношенного ребенка в 2018 году. По версии следствия, Сушкевич, выполняя требование Белой, ввела младенцу смертельную дозу сульфата магния, после чего ребенок умер. В материалах указывается, что и.о. главврача решила не лечить младенца из-за высокой стоимости необходимого ему препарата, отдав соответствующее распоряжение. Также следователи считают, что Белая хотела избежать ухудшения показателей статистики роддома. Сушкевич предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего»), а Белой – по части 3 статьи 33 УК РФ («Организация убийства») и части 1 статьи 286 УК и («Превышение должностных полномочий»). Обе женщины находятся под домашним арестом.