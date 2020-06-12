Вице-мэр Петербурга: В столице карантин жёстче, так как москвичи хуже образованы

В руководстве Санкт-Петербурга объяснили, почему они не пошли по пути Москвы и не ввели цифровые пропуска и прочие меры: эти города «нельзя сравнивать», питерцы «более образованные, более квалифицированные». Это заявил вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин.

«Нельзя сравнивать Москву и Петербург, мы идём куда более щадящим путём, мы не вводили таких жёстких ограничений, как Москва. На наш взгляд, это оправданно. Не потому, что мы умнее, а потому, что мы считаем, что у нас куда более подготовленные жители, более ровный состав населения, более образованный, более квалифицированный», — заявил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Также чиновник отметил, что в Москве ограничения были введены на две недели раньше Петербурга, где режим самоизоляции стараются снимать более предусмотрительно, несмотря на «карантинную усталость». По словам Елина, руководство Петербурга старается как можно сильнее ослабить карантинные меры.