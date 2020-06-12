В Дагестане сообщили о вымогавших у женщины 500 тысяч с помощью побоев силовиках

В Дагестане против двоих полицейских возбудили дело о превышении должностных полномочий с применением насилия

Как пишет «Медиазона» со ссылкой на «Комитет против пыток», речь идет о сотрудниках уголовного розыска отдела МВД по Хасавюрту Шамиле Алиеве и Рамазане Сайпулаеве.

По словам местной жительницы Юлдуз Курашовой, 26 марта ее доставили в отдел, где начали избивать, требуя выплатить полмиллиона рублей и угрожая убийством. Также правоохранители заявляли, что подбросят женщине наркотики.

Курашева рассказала, что согласилась отдать деньги, поскольку испугалась за свою жизнь. Ее отпустили утром 27 марта, составив процессуальные документы о сбыте психотропных веществ.

На следующий день женщина обратилась в медицинское учреждение. Врачи диагностировали ей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и кровоподтеки на теле.

В отношении Алиева и Сайпулаева возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий с применением насилия»).

Издание «Черновик» пишет, что пострадавшей пришлось отдать 450 тысяч, которые она собирала на операцию для сына. В отделении на нее завели дело о сбыте препарата «Лирика».

Курашева сообщила, что два года назад работала в городской аптеке, теперь уже закрытой, где продавали запрещенный препарат. По ее словам, полицейские задержали ее за то, что она якобы до сих пор торгует «Лирикой».

Женщина утверждает, что от родственников Алиева и Сайпулаева ей поступают угрозы. В частности, братья подозреваемых грозятся лишить ее материнских прав, если она не заберет заявление.