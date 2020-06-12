Техдиректору крупнейшего в СЗФО переработчика опасных отходов грозит до пяти лет

Задержан технический директор питерской компании «Нордэкохим», занимающейся утилизацией отходов I-IV классов опасности.

Как пишет «Фонтанка», техдиректора научно-технического центра (НТЦ) «Нордэкохим» Андрея Кузнецова задержали 10 июня, однако известно об этом стало сегодня. Сообщается, что по девяти адресам, имеющим отношение к предприятию, прошли обыски.

Кузнецову предъявлены обвинения по части 2 статьи 247 УК РФ («Нарушение правил обращения с экологически опасными веществами и отходами»). Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Техдиректору «Нордэкохима» грозит до пяти лет лишения свободы.

Дело завели в связи с ситуацией в районе промзоны между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной, пишет издание. Территория привлекла особое внимание правоохранителей в декабре прошлого года, после того как местные жители, запустившие квадрокоптер, обнаружили там огромные горы мусора.

В июле прошлого года именно на этой свалке нашли документы с персональными данными граждан и печати различных компаний. Теперь там же обнаружили большое количество опасного химического мусора, в частности, ртутные лампы, цистерны с химией и отработанными маслами, а также коробки со сливами отходов кислых растворов металлов и реактивами.

На сайте «Нордэкохима» говорится, что предприятие является одной из ведущих экологических компаний Северо-Западного региона, основное направление деятельности которой – организация процесса утилизации и обезвреживания промышленных отходов I-IV классов опасности. Ссылка на соответствующую лицензию ведет на заблокированную страницу. Не удалось найти этот документ и в базе СПАРК, отмечает «Фонтанка».

При этом компания не раз выигрывала конкурсы на господряды. Так, в число заказчиков «Нордэкохима» входят, в частности, Курчатовский институт, Псковская таможня, СПбГУ и ФТИ имени Иоффе.