Супруга Зеленского заразилась коронавирусом. Президент и их дети здоровы

У жены президента Украины Владимира Зеленского Елены был выявлен коронавирус. Об этом говорится в сообщении офиса главы государства в Facebook.

«Первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Елена Зеленская сейчас на амбулаторном лечении, изолирована от других членов семьи», — говорится в заявлении.

При этом отмечается, что ни у самого Зеленского, ни у его детей COVID-19 выявлен не был.

Каким образом супруга президента смогла заразиться, выяснить пока не удалось. В настоящий момент этот факт уточняется в ходе специального эпидемиологического расследования. Как говорится в сообщении пресс-службы, она соблюдала все предписания ВОЗ и регулярно проходила тестирование.