Изданию "7х7" отменили штраф в 20 тысяч по иску за статьи на английском и коми

Суд в Сыктывкаре отменил штраф, назначенный интернет-журналу «7×7» за публикации на языке коми и переведенные статьи.

Об этом пишет само издание. По словам юриста Андрея Никулина, производство по делу прекращено, судья Сыктывкарского городского суда Ирина Мишарина ограничилась устным замечанием в отношении журналистов, отменив решение нижестоящей инстанции.

«По факту никакого ущерба охраняемым законом общественным отношениям эти публикации на коми языке не причинили. В связи с чем это попадает под действие статьи 2.9 КоАП (возможность освобождения от административной ответственности) о малозначительности административного правонарушения», – пояснил юрист.

В декабре 2019 года мировой судья признал издание виновным в нарушении порядка распространения продукции СМИ (часть 1 статьи 12.31 КоАП) и назначил его учредителям штраф в размере 20 тысяч рублей.

Иск был подан Роскомнадзором, внимание которого привлекли материалы блогера Николая Удоратина, написанные на языке коми. Кроме того, недовольство ведомства вызвали англоязычные переводы спецпроектов «7×7». РКН указал на то, что в регистрационных сведениях издания в качестве языка публикаций был указан русский. Директор «7х7» Павел Андреев тогда предположил, что причиной штрафа стала «системная работа» Роскомнадзора против издания, а также политика российских властей, направленная против поддержки национальных языков.