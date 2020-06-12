Администрация президента в отличие от Путина вернется к обычному режиму работы

Чиновники из администрации президента с 15 июня прекратят работать удаленно из дома и вернутся в офис. Об этом РБК рассказали источники в самом ведомстве.

«До нас довели, что, поскольку сняты ограничения [в Москве], с понедельника, 15 июня, возвращаемся к нормальному режиму работы», — пояснил один из них.

Некоторые сотрудник АП приступили к выполнению обязанностей в оффлайн-режиме уже с этого понедельника, 8 июня. Хотя, по данным издания, многие из работников ведомства и так посещали рабочее место в соответствии с гибким графиком.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не стал возвращаться к обычному режиму работы после снятия карантинных мер: «Нельзя исключать, что какие-то элементы нынешнего режима общения с точки зрения экономии времени, с точки зрения быстроты, они могут частично использоваться на различных уровнях в дальнейшем, почему бы и нет, с точки зрения оптимизации работы», — приводит его слова радио «Маяк» в своем Telegram-канале.