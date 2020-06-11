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Варламов раскритиковал "летающую маршруточку" от Bosch и студии Артемия Лебедева

Общество
18:16, 11 июня 2020

Варламов раскритиковал "летающую маршруточку" от Bosch и студии Артемия Лебедева
Илья Варламов // Скриншот из Youtube
Илья Варламов // Скриншот из Youtube

Студия Артемия Лебедева представила на своем сайте проект нового вида городского общественного транспорта, разработанный по заказу компании Bosch. 

Как следует из его описания, он будет выглядеть как «просторные кабинки, которые перемещаются по трассе, возвышающейся над землей». Причем для его использования якобы не придется «придерживаться жестких маршрутов и расписаний» так как устройство позволяет автоматически переключаться между маршрутами и двигаться в том направлении, куда нужно пассажиру. Там также заявляют о его экологичности и безопасности: «Москва может стать первым городом в мире, где появится фантастический транспорт будущего», — говорится на сайте.

Скриншот сайта студии Артемия Лебедева

Хотя в проекте не указаны конкретные сроки реализации или этапы его согласования с городскими властями, его уже раскритиковали на своем сайте видеоблогер Илья Варламов, специализирующийся в вопросах городского благоустройства, а также его коллега по «Городским проектам», исключенный из «Яблока» политик Максим Кац.

«На нас надвигается очередная транспортная футуристическая хреномуть — подвесные гондолы. А Собянин у нас болеет футуристикой, опасненько», — комментирует в своем Twitter Кац.

По мнению Варламова, этот проект разработан «исключительно для пиара», и в плане воплощения в жизнь является «совершенно нереальной историей». «Что предлагают нам Тема [Лебедев] с "Бошем"? Как бы альтернативу личному автомобилю, только это не личный автомобиль, а неведомая летающая [ерунда] с шестью креслами, якобы способная ехать туда, куда нужно пассажирам, — пишет блогер. — У этого вида транспорта будет минимальная провозная способность из-за того, что всем людям нужно будет ехать в разные направления, и эту капсулу придётся либо очень долго ждать, либо как-то заранее заказывать». Он уверен, что такая «летающая маршруточка» требует огромных затрат на реализацию, которая может оказаться возможной не везде, и испортит внешний вид города, так как её линиями придется окутать всю Москву. Также он выражает сомнение в том, что она действительно окажется достаточно безопасной для пассажиров. «Это очень сложно, дорого и неэффективно», — приходит к выводу Варламов.

Теги: #Москва

Рубрика: Общество

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