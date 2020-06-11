В МВД увеличили назначенный судом штраф дизайнеру Константину Коновалову

Дизайнер Константин Коновалов, которому при задержании до начала одного из летних митингов в Москве сломали ногу, получил на Госулугах штраф на 15 тысяч рублей, хотя суд после долгих разбирательств решил оштрафовать его лишь на 10 тысяч.
Об этом в своем Twitter рассказал сам Коновалов, опубликовав также скриншот с госресурса, где видно, что счет был прислан из ОМВД России по району Аэропорт. За что были добавлены ещё пять тысяч к штрафу, назначенному Савеловским судом и подтвержденному Мосгорсудом, дизайнер не понимает.
Напомним, что предыдущий штраф за якобы участие в митинге Мосгорсуд признал незаконным, вернув дело на новое рассмотрение в районном суде.
При этом, комментируя завышенный штраф Коновалов также вспоминает, что глава ОВД «Аэропорт» Атасунц Сергей Мартунович после задержания якобы не пускал к нему со сломанной ногой врачей и, как утверждает дизайнер, запер ворота перед машиной скорой помощи.
Повод рассказать об еще одном преступнике в погонах.— Constantine (@CKonovalov) June 11, 2020
Это Атасунц Сергей Мартунович. Он начальник ОВД «Аэропорт». Это он не пускал ко мне врачей, а тех, которые приехали, попросил уехать.
И это он запер ворота перед Скорой.
Про него в инфографике показал: https://t.co/XLo9CeeHOj pic.twitter.com/JblaNsfbhq