В МВД увеличили назначенный судом штраф дизайнеру Константину Коновалову

Дизайнер Константин Коновалов, которому при задержании до начала одного из летних митингов в Москве сломали ногу, получил на Госулугах штраф на 15 тысяч рублей, хотя суд после долгих разбирательств решил оштрафовать его лишь на 10 тысяч.

Об этом в своем Twitter рассказал сам Коновалов, опубликовав также скриншот с госресурса, где видно, что счет был прислан из ОМВД России по району Аэропорт. За что были добавлены ещё пять тысяч к штрафу, назначенному Савеловским судом и подтвержденному Мосгорсудом, дизайнер не понимает.

Напомним, что предыдущий штраф за якобы участие в митинге Мосгорсуд признал незаконным, вернув дело на новое рассмотрение в районном суде.

При этом, комментируя завышенный штраф Коновалов также вспоминает, что глава ОВД «Аэропорт» Атасунц Сергей Мартунович после задержания якобы не пускал к нему со сломанной ногой врачей и, как утверждает дизайнер, запер ворота перед машиной скорой помощи.