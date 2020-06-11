Под  Омском нашли могилу 300-летней давности

Следователи в Омской области заинтересовались находкой археологов в городе Тара. Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на Следственное управление СКР региона.

Во время проведения земельных работ в центре города археологи нашли на глубине четырех метров гроб из цельного куска дерева длиной в два метра.

Предполагается, что найденному объекту примерно 300 лет. Внутри гроба находился скелет человека. Он был доставлен в морг для установления причины смерти. Внешне на скелете не обнаруживалось каких-либо повреждений.