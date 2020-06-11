Памфилова: заявлениям о принуждении к голосованию без доказательств "грош цена"

В Центризбиркоме не смогли обнаружить ни одного случая принуждения к участию граждан в электронном голосовании.

«В основном это были фейки. Ни одно заявление, которое пришло, пока не подтвердилось. Но это не значит, что их [таких случаев] не может быть», — передает слова главы ведомства Эллы Памфиловой «Интерфакс».

По её мнению, говорить о принуждении со стороны работодателя можно только в том случае, если «живые люди» готовы подтвердить это или если анонимные сведения можно «доказать безусловно»: «Если он говорит: "Я знаю, но меня не называйте", грош цена такой гражданской активности. Если хочешь навести порядок, бери на себя ответственность, рискуй и доказывай», — призывает председатель ЦИК.

О подобных случаях принуждения к участию в электронном голосовании уже появилось множество заявлений в соцсетях и ряде СМИ, в числе которых «КоммерсантЪ». Журналистам газеты сотрудники ряда бюджетных учреждений рассказали о настоятельных рекомендациях от их руководства голосовать по интернету, а также привести туда троих своих «друзей москвичей».