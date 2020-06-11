Осужденного за госизмену ученого Лапыгина досрочно освободили

В Твери Московский областной суд принял решение о досрочном освобождении экс-сотрудника ЦНИИ машиностроения Владимира Лапыгина, который ранее был осужден за госизмену. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда.

По закону 79-летний ученый сможет покинуть колонию, спустя десять суток после принятого решения, если оно не будет оспорено стороной обвинения.

Напомним, ученого в 2016 году осудили на 7 лет, что ниже низшего предела по инкриминируемой статье. Разбирательство проходило в закрытом режиме. Обвинение настаивало, что Лапыгин сотрудничал с одной из азиатских стран, которой разглашал государственные тайны. Ученый не признал вины.