Иск RT к Навальному, Соболь и Znak.com про "порнонакрутки" был принят судом

Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление против оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь, а также учредителя издания Znak.com Аксаны Пановой. Его подала компания «ТВ-Новости», которая управляет изданием Russia Today.

Как полагают в RT, их «честь и достоинство» порочит расследование Фонда борьбы с коррупцией, в котором утверждается, что просмотры на YouTube-канале накручиваются за деньги с помощью порносайтов, в пользу чего приводятся статистические закономерности и рассказывается предполагаемая технология накруток.

Znak.com опубликовал новость об этом расследовании.

В RT с такими обвинениями не согласны. «В ролике про "порнонакрутки" Навальный и Ко. оскорбили тысячи сотрудников RT, многие из которых ежечасно рискуют жизнью в горячих точках (только на этой неделе был расстрелян наш стрингер в Йемене). Плюнуть Навальному в лицо нам не позволяют приличия и закон — остается судиться», — поясняли РБК в пресс-службе телеканала.

Напомним, что ранее суд не принял иск RT, так как он был неправильно оформлен.