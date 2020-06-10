Выясняются обстоятельства госпитализации трехлетней петербурженки с отравлением

В Петербурге решается вопрос о возбуждении уголовного дела после госпитализации ребенка с многочисленными травмами.

Сообщение в полицию из детской больницы, куда на «скорой» доставили трехлетнюю девочку, поступило во вторник утром, 9 июня, пишет «Фонтанка».

Уточняется, что врачи обнаружили у ребенка множественные кровоподтеки нижних конечностей, ссадины нижней губы, а также отравление неизвестным веществом. Состояние девочки медики оценили как средней тяжести. Сейчас она находится в больнице, выясняются обстоятельства госпитализации ребенка.

По информации издания, девочку воспитывает 40-летняя безработная мать. Семья состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних.