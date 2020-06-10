В Туве число случаев COVID-19 превысило две тысячи, заразился Верховный лама

Верховный лама Тувы Джампел Лодой госпитализирован с коронавирусом; сообщается, что у него есть другие заболевания.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на централизованную буддийскую религиозную организацию «Управление Камбы-Ламы Республики Тыва».

Накануне, 9 июня, издание Tuvaonline написало, что 44-летнего Джампела Лодоя ввели в искусственную кому. Сообщается, что он строго соблюдал режим самоизоляции, однако предпринятые меры не спасли от заражения. Отмечается, что у ламы имеются другие заболевания.

По данным республиканского правительства, в регионе за последние сутки выявлено 113 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в Туве зарегистрировано 2027 заболевших. Выздоровели за минувшие сутки 98 человек, всего выписано 776 пациентов. Скончалось от инфекции в общей сложности два человека.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что коронавирусную инфекцию выявили у главы республики Шолбана Кара-оола. В настоящий момент он выздоровел и приступил к своим обязанностям.

В конце мая режим самоизоляции в Туве был пролен до 30 июня.