Психиатры нашли болезнь у готовившего нападение на красноярскую школу подростка

Экспертиза выявила у 14-летнего подростка, который готовил нападение на школу в Красноярске, психическое заболевание.

Как указывается в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой у юноши выявлено психическое заболевание, он нуждается в принудительном лечении с помещением в стационар специализированного типа.

Напомним, в апреле сотрудники ФСБ задержали в Красноярске подростка, который готовил вооруженное нападение на школу. У него нашли обрез охотничьего ружья, патроны к нему и СВУ. По версии следствия, он изготовил взрывные устройства по инструкциям, найденным в интернете. Молодого человека арестовали до 15 июня, в отношении него возбуждены дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК («Приготовление к террористическому акту»), статье 205.3 УК («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и статье 223.1 УК («Незаконное изготовление взрывных устройств»).

«В настоящее время уголовное дело с постановлением о применении к подростку принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении ведомства.

Накануне, 9 июня, Sobesednik.ru писал о том, что в Красноярске задержали троих 14-летних подростков-анархистов, которых обвиняют в прохождении обучения для совершения террористических актов.