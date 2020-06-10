Кузнецова занялась ситуацией с изъятием годовалого ребенка у россиянки в Швеции

Уполномоченный при президенте по правам ребенка выясняет, почему у проживающей в Стокгольме гражданки РФ забрали дочь.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Известно, что социальные службы забрали у проживающей в Швеции гражданки РФ Елены Шишиной дочь и поместили ее в приют. Это было сделано якобы в связи с тем, что женщина решила обследовать заболевшего ребенка в России.

Шишина обратилась за помощью к уполномоченному по правам ребенка в Вологодской области, где она проживала до переезда в Швецию. По словам женщины, у нее самой и у ее дочери двойное гражданство. Сейчас девочка находится в замещающей семье.

«Детский омбудсмен Анна Кузнецова обратилась в посольство РФ в Швеции для получения полной информации по этому делу и принятия дальнейших решений», – говорится в пресс-релизе.

Как сообщает «360°», Елена Шишина живет в Швеции с супругом-белорусом с 2002 года, у них двое детей. Младшую дочь, которая родилась год и два месяца назад, изъяли из семьи 1 июня.

Уточняется, что проблемы начались из-за того, что девочка отказывалась от молока – у нее наблюдалось расстройство желудка после каждого кормления. Шведские медики, к которым обратилась женщина, заявили, что ребенок здоров, и вызвали сотрудников социальной службы, которые начали следить за семьей. В итоге врачи предположили, что у годовалой малышки депрессия из-за матери.

Шишина решила поехать с ребенком в Россию, чтобы девочку обследовали отечественные специалисты. Анализы показали, что у ребенка аллергия на белок молока. После этого женщина вернулась в Швецию, однако зарубежные врачи, по ее словам, отказались изучать заключения российских коллег и поставили диагноз «депрессия». Суд решил, что ребенка следует забрать у родителей.

По словам Шишиной, ей не дают видеться с дочерью, при этом ребенка продолжают кормить молочными продуктами, которые могут быть для него опасными.