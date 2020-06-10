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Латынину вызвали в СК из-за "фейка" о неготовности регионов к коронавирусу

Общество
14:19, 10 июня 2020

Латынину вызвали в СК из-за "фейка" о неготовности регионов к коронавирусу
Юлия Латынина // Фото: Global Look Press
Юлия Латынина // Фото: Global Look Press

Обозревателя «Новой газеты» и «Эха Москвы» Юлию Латынину вызвали в Следственный комитет для дачи объяснений в связи с зачитанным ею в эфире радиостанции письмом медработников, которое ей прислала руководитель «Альянса врачей» Анастасия Васильева. В тексте говорилось, что регионы оказались не готовы к эпидемии коронавируса.

Как сообщает «Новая газета», редакцию «Эха Москвы» в силовом ведомстве просят «оказать содействие» в обеспечении её явки на разговор со следователями. 

По словам Марины Андреевой, представляющей интересы Латыниной, ложность обозначенных сведений ей не ясна. Она также готова предоставить представителям СК контакты своего клиента, но не совсем понимает, зачем им понадобилось узнавать место, в котором обозреватель была на самоизоляции.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

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