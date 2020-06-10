Из КоАП попросили убрать "резиновую" формулировку о ненадлежащем воспитании детей

Организация «За права семьи» опубликовала на платформе портала CitizenGO петицию в адрес президента РФ Владимира Путина, омбудсмена Анны Кузнецовой и министра юстриии Константина Чуйченко.

Активисты просят убрать из обновленного Кодекса об административных правонарушениях формулировку о «ненадлежащем исполнении родительских обязанностей». В организации считают ее «резиновой», позволяющей отнимать детей у родителей по неуточненным в законе обстоятельством.

При этом авторы инициативы не предлагают уточнить критерии, по которым надзорные органы могут преследовать неблагополучных родителей.

«Эта статья позволяет наказать родителей не только за неисполнение родительских обязанностей, четко предусмотренных законами, но и за их "ненадлежащее исполнение". То есть люди исполняют свои родительские обязанности, но чиновники штрафуют их все равно – потому, что они, по их мнению, исполнили их "хуже, чем надо бы"», — цитирует АСИ петицию.

Также «За права семьи» потребовали начать привлекать к ответственности должностных лиц, нарушающих права родителей в области образования и здравоохранения.

Напомним, ранее активисты CitizenGO требовали возобновить продажи книги антипрививочника Антонио Амантонио.