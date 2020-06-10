ФСБ задержала в Крыму пятерых россиян, готовивших теракт на рынке Симферополя

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на рынке Симферополя в Крыму, планировавшие его пятеро граждан России задержаны.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанные собирались подорвать самодельное взрывное устройство, а также пропагандировали в Сети экстремистскую идеологию. Сообщается, что у них изъяли самодельные взрывные устройства, боеприпасы, стрелковое и холодное оружие, а также средства связи с данными о готовящихся злодеяниях и связях с представителями радикальных украинских формирований, действующих на юго-востоке Украины.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, частью 1 статьи 205 («Публичные призывы к террористической деятельности») и частью 1 статьи 205.2 УК РФ («Подготовка к теракту»), устанавливаются пособники задержанных.