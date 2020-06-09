В Анапе экс-полицейские получили 6 лет на двоих за принуждение подростка к сексу

Анапский городской суд признал виновными двоих бывших правоохранителей в принуждении 17-летней волейболистки к сексу.

Как сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда, бывших сотрудников сотрудников отдела МВД по Анапе приговорили к двум и четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Отмечается, что один из них признал вину и выплатил пострадавшей компенсацию морального вреда, что было учтено в качестве смягчающих обстоятельств. Второй подсудимый свою вину отрицает.

Уголовное дело против полицейских из Анапы, которые принудили к сексуальным действиям несовершеннолетнюю волейболистку из Подмосковья, возбудили в августе прошлого года. Девушка приехала на соревнования, проходившие в спортивно-оздоровительном комплексе «Волейград».

Силовиков обвинили в совершении преступлений, части 2 статьи 133 («Понуждение лица к половому сношению путем шантажа, совершенное в отношении несовершеннолетней») и части 1 статьи 286 УК РФ («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочия и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов государства»). В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили об увольнениях полицейских, от исполнения служебных обязанностей был отстранен начальник отдела МВД России по городу Анапе.