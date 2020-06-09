Сотрудника МГУ оштрафовали за проведенный в марте пикет в поддержку Мифтахова

Преподавателю МГУ Михаилу Лобанову назначили 10 тысяч штрафа за одиночную акцию в поддержку анархиста Азата Мифтахова.

Как пишет «Медиазона» со ссылкой на Telegram-канал «Университетская солидарность», соответствующее решение вынес Никулинский районный суд Москвы.

Одиночный пикет Михаил Лобанов провел 21 марта. Преподаватель встал перед главным зданием МГУ с плакатом «Мой коллега 14 месяцев сидит в СИЗО за разбитое окно. Отпускайте». Лобанова задержали и составили в отношении него протокол о нарушении правил проведения акции (статья 20.2 КоАП).

Аспиранту МГУ, математику Азату Мифтахову предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК («Хулиганство, совершенное группой лиц, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка») из-за разбитого окна в офисе «Единой России» в столичном районе Ховрино. Он находится под арестом с середины февраля прошлого года.