СК обвиняет троих 14-летних подростков-анархистов в учебе на террористов

Троих подростков 14-летнего возраста с «анархическими взглядами» обвиняют в прохождении обучения для совершения террористических актов. К такому выводу пришли специалисты главного следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии на основании данных, полученных ими от регионального управления ФСБ.

Им предъявляют статью 205.3 УК РФ. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, подростки с осени прошлого года читали запрещенную литературу и смотрели фильмы, в которых рассказывалось, как создать взрывчатку. Кроме того, их обвиняют в «отработке навыков» в заброшенных строениях, на пустырях и стройках.