Пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила о задержании Михаила Ефремова

Полиция задержала актера Михаила Ефремова, подозреваемого в совершении ДТП с летальным исходом на Смоленской площади.

Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

Ранее актера отвезли на допрос в УВД по Центральному административному округу Москвы. По словам адвоката Ефремова, он признал вину. Защита намерена просить о домашнем аресте в качестве меры пресечения.

По данным ТАСС, в крови актера обнаружили следы наркотиков. Об этом также со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет РБК.

Напомним, накануне, 8 июня Михаил Ефремов на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

В отношении актера изначально возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), однако после смерти пострадавшего дело переквалифицировали на часть 4 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека»), по которой Ефремову грозит до 12 лет колонии.