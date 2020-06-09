Судья КС выразил несогласие с предписанием о проведении акций в гайд-парках

По мнению Конституционного суда, митинги могут проводиться строго в специально отведенных для этого местах – гайд-парках.

Об этом говорится в постановлении КС по иску жителей Самары Натальи Барановой, Александра Круглова и Дамира Сталина.

В документе поясняется, что в ноябре 2019 года Барановой, Круглову и Сталину отказали в проведении митинга на площади Куйбышева в центре Самары «с целью выражения мнений граждан об эффективности работы органов публичной власти». Такое решение суд мотивировал тем, что площадь находится в пределах 150 метров от общеобразовательного учреждения, профессиональной̆ образовательной̆ организации, медучреждения и здания, занимаемого религиозной организацией. «В согласовании проведения запланированного митинга на площади Чапаева, обозначенной заявителями в качестве альтернативного места, также было отказано, поскольку оно расположено на расстоянии менее 150 метров от учреждения дополнительного образования и военного объекта», – указывается в постановлении. Отмечается, что власти города предложили провести мероприятие на территории автодрома, включенного в перечень специально отведенных для проведения публичных мероприятий в Самарской области мест, однако активисты отказались и оспорили решение суда.

КС, ссылаясь на федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», подчеркивает, что массовые публичные мероприятия, «как правило», проводятся в специально отведенных для этого местах. Отмечается, что исключение могут составлять лишь случаи, когда проведение акции в гайд-парке по «объективным причинам» невозможно.

К постановлению приложено особое мнение судьи Сергея Казанцева, который считает, что предписание проводить митинги в гайд-парках не должно подразумевать ограничение доступа к другим площадкам.

В Москве с мая 2013 года для проведения публичных мероприятий официально действуют две спецплощадки: в парке Горького (с предельной заполняемостью 2 тысячи человек) и в парке «Сокольники» (до 1,5 тысячи человек). Проведение акций в них не требует специального согласования с городской администрацией.