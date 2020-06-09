Суд решил отправить Миахила Ефремова под домашний арест на два месяца

Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем за собой гибель человека.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда, актера отправили под домашний арест до 9 августа. Он обвиняется по пункту «а» части 4 статьи 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если лицо находилось в состоянии опьянения»).

Следователь, который ходатайствовал о домашнем аресте актера, отметил в суде, что изначально речь шла о подписке о невыезде, и пояснил, что Ефремов нарушил ее, поскольку не проживал по адресу регистрации в Плотниковом переулке Москвы. Представитель прокуратуры, в свою очередь, указывала на то, что актер может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей, однако в итоге согласилась с просьбой назначить Ефремову домашний арест, «принимая во внимание наличие у него места жительства в Москве».

Отмечается, что актер признал вину. Ему грозит до 12 лет колонии.