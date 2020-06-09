Менее чем за полгода в Крыму на берег выбросились свыше четырех сотен дельфинов

С начала 2020 года крымские экологи зафиксировали рекордное количество выбросов дельфинов на побережье полуострова.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на общественную некоммерческую организацию «Безмятежное море», за пять с половиной месяцев было зарегистрировано 416 таких случаев, при том что число выбросов за весь прошлый год составило 468.

Представители организации рассказали, что всплески смертности морских млекопитающих обычно совпадают с периодами активного промышленного рыболовства.

В соответствии с правилами, при попадании в сети китообразных траулеры в Азово-Черноморском бассейне должны привести орудия лова в нерабочее состояние и покинуть район. Кроме того, рыбаки обязаны отражать такие инциденты в судовом и промысловом журналах и передавать информацию в Росрыболовство. Отмечается, однако, что в этом году ведомство оповещали о прилове дельфина всего один раз.

По словам активистов, поставлен вопрос о введении бортовых систем видеонаблюдения на промысловых судах. «Такие системы могут помочь в освещении деятельности флота, как было сделано, например, в Новой Зеландии, где по вине жаберных сетей уничтожаются редкие виды дельфинов», – пояснили экологи. Они подчеркнули, что такой мониторинг окажется эффективным только в случае, если систему нельзя будет отключить вручную, а собранные данные гарантированно попадут в надзорные органы.