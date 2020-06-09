Экотехнопарк "Шиес" выбыл из списка приоритетных проектов Архангельской области

Правительство Архангельской области заявило о расторжении договора с ООО «Технопарк», которое строило полигон в Шиесе.

«Предполагается расторгнуть соглашение в одностороннем порядке и исключить инвестиционный проект "Экотехнопарк "Шиес"" из реестра приоритетных инвестиционных проектов области», – цитирует «Интерфакс» министра экономического развития региона Ивана Кулявцева.

По его словам, проект был исключен из регионального реестра 3 июня, его лишили налоговых преференций и арендных льгот.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы республики Коми Владимир Уйба высказались против строительства полигона в Шиесе. Глава Архангельской области также сообщал, что на месте предполагаемого полигона проводится рекультивация.

ООО «Технопарк» завершил работы в рамках первого этапа инженерной подготовки территории для строительства экотехнопарка «Шиес» год назад. Жители регионов проводили протесты против строительства полигона с октября 2018-го.